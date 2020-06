Yolanda Andrade confiesa que Cristian Castro golpeó a Verónica Castro

Yolanda Andrade hizo una fuerte confesión para un programa argentino, pues de nuevo habló sobre la supuesta relación amorosa que mantuvo con Verónica Castro, pero lo que más llamó la atención de todos fue lo que dijo del hijo de la actriz Cristian Castro, quien según ella golpeó a su madre.

Resulta que Yolanda Andrade dijo que para el programa extranjero como inició la relación entre ambas artistas la cual duró poco más de cinco años y de acuerdo con la conductora fue una relación muy bonita, aunque la primera actriz la sigue negando argumentando que la sinaloense miente.

Pero la charla de Yolanda Andrade tomó otro rumbo después de que aseguró que Cristian Castro hijo mayor de su expareja la golpeó brutalmente después de que el cantante comenzara a discutir con su abuela doña Socorro (QEPD), por lo que Verónica Castro al parecer se metió al pleito y fue golpeada.

"Un día que ella estaba terminando el programa me dijo que iba a casa de su mamá porque Cristian estaba peleando con la mamá y estaba ahí también Valeria su esposa Valeria embarazada y yo le dije a Verónica para qué van si tu mamá y Cristian se entienden muy bien y para qué vas y te metes al pleito, después ella me habló y me dijo Cristian me pegó...", dijo la actriz.

Aunque muchos pensaron que el cantante le pegó por haberse dado cuenta de la supuesta relación entre ambas, la realidad fue otra y la actriz por un intento de defender al cantante quien la agredió dijo que la habían asaltado, pero Yolanda Andrade le exigió que dijera la verdad.

"Cuando estábamos en el hospital yo le dije por favor te lo pido tienes que decir la verdad, (...) entonces en el hospital obviamente ella muy muy golpeada del cuello por que la ahorcó y la pateó en la cadera y estaban muy mal Verónica...", dijo Yolanda Andrade.

Por si fuera poco Yolanda Andrade dijo que al único que decidió decirle la verdad sobre quien la golpeó fue a su doctor de cabecera, quien quedó horrorizado por los resultados de las radiografías que le hicieron.

Cabe mencionar que desde hace varios años se ha dicho que Cristian Castro y Verónica Castro mantenían una relación bastante rara, pero jamás han dicho nada sobre esos temas.

