Yolanda Andrade confiesa que se casó con una mujer famosa.

La actriz y conductora de televisión sinaloense Yolanda Andrade, quien es originaria de Culiacán, Sinaloa, México, confiesa que se casó con una mujer famosa y que por ahora no puede revelar el nombre, pero cuando lo haga, "arderá Troya".

La también conductora Montserrat Oliver publicó un video en el que dijo que Yolanda Andrade se casó y a esta no le quedó de otra más que aceptarlo, y que lo hizo con una mujer súper famosa.

A Yolanda le hubiera gustado mantener en secreto tal unión matimonial, que fue simbólica, pero Montserrat se lo contó a todo el mundo a través de un video.

Ese era un asunto que le dije a Monserrat que borrara. No lo borró. No importa. Ya se enteraron todos", contó Yolanda a "Ventaneando".

Yolanda, quien en los inicios de su carrera artística actuó en la telenovela "Yo no creo en los hombres", al lado de Gabriela Roel y Alfredo Adame, explicó que no puede decir con quien se casó, ya que ella es una mujer famosa.

Existe una pequeña posibilidad de que pueda hacerlo público, revela Yolanda, pero primero tendrá que preguntárselo a ella a ver si le da su autorización.

Yo sí me puedo liberar y hablar de mí, pero yo no puedo hablar de ella porque ella es una figura pública y es muy famosa. No puedo decir fulana, si no le he preguntado."