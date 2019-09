Yolanda Andrade confirma el nombre de la famosa con quien se casó

Desde que Yolanda Andrade contó algunos hechos impactantes de su vida, la conductora ha sido investigada exhaustivamente por los medios de comunicación, pues su pasado parece tener varios secretos muy bien guardados que buscan revelar.

La conductora reveló que se había casado una mujer muy famosa en el medio en Ámsterdam y por respeto a la misma no podría revelar su identidad, aunque el hecho sucedió hace veinte años, Yolanda por fin decidió hacer público el nombre de la famosa con la que se casó, pues al parecer ya obtuvo el persmiso que quería y durante una entrevista con Javier Poza, la conductora confesó todo.

La mujer con la que Andrade unió su vida y amor en Ámsterdam fue Verónica Castro, así lo dio a entender durante la entrevista.

La también actriz fue cuestionada sobre ese polémico matrimonio y contestó: "No es una broma casarse, es un acto de amor... Me casé en Ámsterdam con una mujer que admiramos y que conoces my bien".

A esto, el presentador de inmediato le preguntó directamente si fue con Castro, a lo que ella contestó:

"Fue un matrimonio simbólico, no hay nada legal", asegurando que efectivamente el matrimonio fue con Verónica.

Además, Andrade aseguró entre risas que fue la madrastra de los dos hijos de la actriz, se le preguntó también si podría ser desmentida ante la noticia y ella comentó:

A mí me gustaría que Verónia estuviera en la línea, ¿Vero? ¿nos escuchas?, en el nombre de nuestra amistad quiero que ella me desmienta".

Antes de finalizar, la sinaloense explicó que aunque fue corto el tiempo que estuvieron juntas, la pasaron muy bien y fue un bello momento en sus vidas.