Yolanda Andrade da cachetada con guante blanco a Verónica Castro

Yolanda Andrade defiende su postura de que ella ha dicho la verdad con respecto a la boda simbólica que tuvo con Verónica Castro. En una reciente emisión del programa De Primera Mano de Imagen Televisión, la conductora de televisión comentó que ella no fue la primera en hablar sobre la boda. La sinaloense pidió al periodista Gustaco Adolfo Infante que mostrará las imáganes donde "La Vero" reveló tiempo atrás que una mujer le había propuesto matrimonio.

“Esto ha sido una cosa que creció en un tono pues grande y desagradable porque llegó a unos extremos que no están padres para las dos, nunca he dicho mentiras, y si la verdad ofendió a personas pues lo siento mucho”, comentó Yolanda Andrade en un video que mandó al programa de televisión antes mencionado.

Las imagenes que la conductora de Montse & Joe pidió que se mostraran, son de una entrevista que Verónica Castro ofreció a la revista Quién, donde manifestó: “no ha venido ninguna (mujer) a pedirme matrimonio, pero que lindo sería...bueno, hubo una que si me pidió matrimonio, pero no sé si soltar el nombre...y además le dije que no”.

Por otra parte, en un encuentro con los medios de comunicación a su salida de XEW, Yolanda Andrade mencionó que lo único que ha hecho es decir la verdad y narrar todo lo que vivió con la actriz, pero que tras la controversia desatada solo pide que esto acabe y recupere la paz.

No he podido hablar con ella, pero sí quisiera que se arreglaran las cosas, yo ya dije lo que tenía que decir. Yo lo que quiero es paz, yo lo que quiero es mi verdad y lo que yo expresé.

"Lo que dije, lo que ella dijo y todo este jugueteo de cosas e insultos desagradables porque ya estamos grandecitas me parece que ya no nos queda, no está bien, no está correcto como mujeres”.