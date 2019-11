Yolanda Andrade engañó a Montserrat Olivier con Verónica Castro

México.- La conductora Yolanda Andrade confesó que mientras mantenía una relación amorosa con Montserrat Olvier, le fue infiel con la actriz Verónica Castro.

La presentadora de Montse & Joe contó que el largo noviazgo de 10 años que tuvo con Olivier terminó cuando ella descubrió que la había engañado con Verónica, con quien asegura que contrajo matrimonio simbólico hace unos años en Ámsterdam.

Fue durante una entrevista con Joaquín López Dóriga donde Yolanda reveló cómo fue el romance con su ahora compañera y amiga, y aceptó que se le "chispoteó" con la actriz.

Yo la engañé y se me chispoteó; uno comete errores", confesó.

Andrade expresó que la relación que llevó con Montserrat fue muy bonita y vivieron cosas importantes, tanto tristes como felices, pero pasar tanto tiempo juntas las desgastó.

"Vivimos cosas importantes como cosas felices y viajes, despedidas de sus familiares y de los míos, muertos en el camino, y en un momento de la relación, por convivir 24 horas, y trabajar juntas, dormir juntas, y bañarnos juntas, todo hacíamos juntas, como que nos desgastamos y yo tuve una inquietud y pues sí, la engañé", contó.

La conductora dijo que al quedar expuesta su infidelidad, Olivier se enojó mucho al saber quién era la tercera en discordia, pero con el tiempo la perdonó.

"Después le pedí perdón, bueno, me cachó, me ahorcó, me empezó a pedir la clave de mi teléfono, obvio no se la dí, preferí que me ahorcara, después se enteró con quién y más se enojó", dijo.

Yolanda manifestó que después de un tiempo y con el perdón, su relación con Montserrat se transformó a una relación sólo laboral.

Por amor, porque el amor se transforma, el amor es mágico".

Por su parte, Verónica Castro ha rechazado las declaraciones de Yolanda y asegura que jamás se casó con ella.

Nunca me he casado, si no me casé con los padres de mis hijos, cómo me voy a casar con Yolanda", respondió la actriz sobre el tema.

Actualmente Yolanda y Monserrat sostienen que llevan una linda amistad.