Yolanda Andrade habla de su supuesta boda con Verónica Castro

Yolanda Andrade se casó de manera simbólica hace unos años, la pregunta que muchos se hacen ahora es, ¿quién es la mujer con quien contrajo matrimonio? Fue en sus redes sociales con la bella Montserrat Oliver reveló este capítulo en la vida de la conductora originaria de Culiacán, Sinaloa. Posteriormente ha sido interrogada por la prensa de espectáculos para conocer más detalles.

Usuarios de redes sociales comenzaron a señalar a la primera actriz Verónica Castro, como la "misteriosa mujer famosa" con quien Yolanda Andrade se casó. En un reciente encuentro con los medios de comunicación, la conductora de televisión mencionó: "es que es un rollo, andan de repente muy perdidos sobre quién fue mi esposa, en ese momento yo dije que es una mujer muy exitosa, es sí muy exitosa en todos los sentidos y no estoy autorizada, no sé, no hemos platicado bien porque, es que es mamá".

No se sorprendan, bueno se van a sorprender más cuando se enteren con quién. No, no, no puedo decir, todavía no me ha autorizado.

La hermana de la sinaloense, Marilé Andrade, manifestó que el día de la boda ambas novias se veían hermosas y asimismo, recuerda aquel momento con mucho amor.

Yolanda Andrade aseguró que no descarta volver a casarse, solo que en esta ocasión se fijaría muy bien con quien.

Antes de estas declaraciones, Yolanda Andrade contó algunos detalles de su boda simbólica que se llevó a cabo en la ciudad alemana de Ámsterdam. "Me casé con una mujer maravillosa, fue un momento simbólico muy muy bonito, estábamos las dos en una etapa muy enamoradas y ojalá, si ella me autoriza decirlo algún día, creo que hay fotos de la boda y video”.

La conductora de “Monse & Joe” resaltó que no podía revelar la identidad de la mujer con quien contrajo matrimonio de manera simbólica. "No puedo decir quien es esa persona, yo no".

Yo si me puedo liberar y hablar de mí, pero yo no puedo hablar de ella, porque ella es una figura pública y es muy famosa, entonces yo no puedo decir 'fulana' si a ella no le preguntado.

Además de Verónica Castro, otro nombre que ha surgido como su supuesta ex esposa, es de la cantante Melissa Galindo.