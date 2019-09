Yolanda Andrade hable de los polémicos audios de Verónica Castro

La semana pasada la conductora de televisión argentina Moria Casán, quien es amiga de Verónica Castro desde hace varios años, compartió en el programa "Incorrectas" unoa audios donde la actriz asegura que a Yolanda Andrade le urgía promocionar su nuevo programa "Consecuencias con Joe" y que por eso, se valió de la publicidad que podría darle la controversia de su supuesta boda.

“Qué cantidad de tonterías, esta chica (Yolanda Andrade), lo que pasa es que tenía que salir con un programa que dijo que era idea de ella, y no es idea de ella, es idea de ustedes (en Argentina), es un programa que hizo Soledad Silveyra hace mucho tiempo. Ella quería hacerse promoción porque no la volteaban a ver y no le funcionaba nada, entonces se le hizo fácil agarrarme a mí, pero yo, la verdad, no tengo nada qué decir de esto, todo eso es mentira, y pues que salga como pueda, que le vaya bien y que Dios la bendiga".

Tú sabes cómo aparecen estas gentes que de repente necesitan comer, o un poco de luz, y pues tienen que salir a comer, y ni modo, pues hay que darles de comer un cachito, y pues, ¿quiere comer?, ¡que coma!

Antes estas polémicas declaraciones de "La Vero", la sinaloense Yolanda Andrade habló al respecto en una entrevista para TVyNovelas: "a Verónica le pido la tregua de la paz, porque yo sé que me van a seguir preguntando y no sé qué va a decir ella porque ya se retiró… ¿O va a volver porque el público lo pidió? No sé", mencionó en referencia al anuncio que hizo la actriz de su retiro.

Siento que su mensaje lo hizo con coraje o con mucha inteligencia para que la gente me echara la culpa, pero ¿cómo se va a retirar?

"Yo estoy firme, fuerte, tengo la verdad y no he dicho ninguna mentira, y si ofendí a alguien diciendo la verdad, ofrezco una disculpa, fui acorralada hasta por ella y así es la historia, la verdad es la verdad, yo tengo la verdad, y si se retira es por cobardía y no por mí, porque probablemente tiene otros trapos qué lavar", resaltó Yolanda Andrade.

Estoy cansada, porque esto se hizo muy grande, ¿cuál es la noticia?, nos casamos. Sí, es cierto y ya pasó, ella debió contestar eso, matas el gallo.