Yolanda Andrade hace llorar a Marlene Favela en programa

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver, invitaron a su programa a la actriz Marlene Favela, quien habló sobre su vida de casada y como es vivir en un país tan alejado de México, pero la charla se tornó triste cuando hablaron de su padre.

Resulta que el año pasado murió el padre de la famosa, pero lo peor fue que ella se enteró horas más tarde, pues había tomado un vuelo por lo que tardó en enterarse incluso no pudo llegar al funeral.

"Vi varias llamadas de una primita que era como una hermanita de nosotros muy cercana de nosotros yo dije algo pasó entonces me bloquee toda empecé a llamar a mi hermana no me contestaba luego me entra la llamada me dice hay no, no quiero hablar me duele todavía", dijo Marlene entre sollozos.

Cabe mencionar que Marlene Favela, se casó en 2017 con el empresario George Seely, de quien espera a su primer bebé, ahora el feliz matrimonio esperan con ansias su llegada.