Yolanda Andrade llama mentirosa a Verónica Castro

De nuevo Yolanda Andrade y Verónica Castro están en el ojo del huracán, pues aunque la conductora ya confirmó que la mujer con la que se casó en Ásterdam fue Verónica, esta última salió a desmentirla.

Recientemente en una entrevista con Javier Poza, Yolanda Andrade reveló que se casó con Verónica Castro y el matrimonio de ambas fue simbólico y no legal, para esto, explicó que fungió el papel de madrastra de los dos hijos de Vero y fue una época muy bonita para las famosas.

En la entrevista con Poza, Yolanda explicó que le gustaría que Verónica se encontrara en la línea para hablarlo y saber si ella podría desmentirla.

Tras hacerse Viral la noticia, el programa Venga la Alegría entrevistó a Castro sobre el casamiento con Andrade y ella aseguró que no hubo tal boda, tal casamiento y que nisiquiera es lesbiana, por lo menos no en esta vida.

Nunca me he casado, si no me casé con los padres de mis hijos, cómo me voy a casar con Yolanda, una cosa es que hagas broma, y te cases también en broma, como en una kermés; a mí me avisó Yolanda hace casi 20 años que se casaba y que se iba a Europa, no voy a decir con quién me dijo, pero no soy yo, me da mucha pena desilusionarlos”, expresó.