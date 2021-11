Yolanda Andrade pone en su lugar a Laura Zapata y la compara con el drenaje: "ni su mamá la quiso"

Esto no fue del agrado de Laura Zapata , quien manifestó que no permitiría que Yolanda Andrade inventará ese tipo de cosas sobre su hermana Thalía .

Ella es lo que es, ella es nociva, complicada, es una mujer que me da mucha pena porque nadie la quiere, ni su mamá la quiso, de verdad, pobrecita mujer, qué feo que no te quiera nadie.

Además se refirió a ella como una persona "nociva, tóxica, lesiva, mala entraña"; sin embargo esto no acabó ahí, ya que la hermana de Thalía se metió con la familia de Yolanda. "Mejor que platiqué de su papá, del hermano, de qué murieron, por qué murieron, quién los mató…y a qué se dedicaban".

Pero antes de las declaraciones de la sinaloense, un poco de contexto. A través de su cuenta en Twitter, Laura Zapata arremetió en contra de Yolanda Andrade : "¡vomitiva la fulana! Pobre no tiene qué hacer".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.