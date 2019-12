Yolanda Andrade recibe bendición y regalo del Papa Francisco I

Yolanda Andrade celebró su cumpleaños número 48 rodeada del amor de su familia, amistades y su fiel público. En sus redes sociales la conductora de televisión originaria de Culiacán, Sinaloa compartió un especial regalo que recibió; se trata de la Bendición Apostólica por parte de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco I.

"Les comparto esta bendición, Papa Francisco gracias por mi regalo de cumpleaño, te quiero, gracias por tus bendiciones, las reparto y comparto con tu querido México", escribió en su post Yolanda Andrade.

El documento que recibió la conductora del programa Montse & Joe, cita lo siguiente: "su santidad Francisco otorga de corazón la implorada Bendición Apostólica a Yolanda Andrade Gómez, e invoca por intercesión de María Santísima, abundantes gracias divinas".

Por otra parte, una de las felicitaciones que no podían faltar para Yolanda Andrade, era la de su fiel amiga Montserrat Oliver. "Porque no hay palabras ni imágenes suficientes que alcancen para describir lo maravillosa que eres, y tanto que he aprendido de ti. Tienes el corazón más hermoso del mundo, celebro tu vida siempre, te adoro".

La sinaloense respondió a las felicitaciones de su amiga: "te adoro mi Montserrat ❤️ eternamente".