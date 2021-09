Yolanda Andrade reconoce que ya no es amiga de Kate del Castillo: "Siempre estuve, ella no", dice

México. Yolanda Andrade y Katel del Castillo fueron muy buenas amigas, pero ya esa amistad forma parte del pasado, lo admite la primera en una plática que tuvo con sus compañeras en el programa Montse y Joe.

Yolanda Andrade confesó que ya no se siente amiga de la actriz Kate del Castillo, protagonista de series como La Reina del Sur; las cosas cambiaron entre ellas, tras veinte años de una sólida amistad.

“Ya no somos amigas, digo, tan amigas, por las cosas que dice uno. Hay que ser sinceros, hay amigos que con el tiempo…”, expresó Yolanda, sin concluir su comentario porque el programa mandó a corte comercial.

Montserrat Oliver detalló en la misma emisión que que en algunas ocasiones juntas todas pasaban las fiestas patrias en la casa del señor Eric del Castillo, al lado de Kate del Castillo.

Tiempo atrás, Kate del Castillo, Montserrat Oliver, Yolanda Andrade, Fabiola Campomanes y Roxana Castellanos formaron un grupo de amigas llamado Las lagartonas; juntas convivieron y viajaron por distintos lugares.

Kate del Castillo. Foto de EFE

Y durante 2018, Yolanda tuvo un encuentro con medios de comunicación en Ciudad de México y aseguró que Kate del Castillo no estuvo a su lado cuando la necesitó moralmente como amiga.

“A mi me afectó públicamente. Yo la consideraba mi amiga, pero al menos yo no voy a estar en el aeropuerto esperándola. Ella no perdió nada, y como amiga no me perdió, yo siempre estuve, pero ella no.”

Cabe mencionar que en ningún momento y ante ningún medio Yolanda ha expuesto los motivos por los cuales habría terminado su relación de amistad con Kate, quien actualmente graba La Reina del Sur 3.