Yolanda Andrade revela por qué dio a conocer lo de su boda

Yolanda Andrade contó en una entrevista exclusiva para TVyNovelas, sus motivos para haber "destapado" la relación amorosa que tuvo con la actriz Verónicas Castro, con quien según contrajo matrimonio de manera simbólica en una viaje que hicieron a Amsterdam hace casi 20 años.

La conductora de televisión contó que su relación con "La Vero" no fue un amor pasajero, sino todo lo contrario, ya que estuvieron juntas durante cinco años. "Estoy cansada, porque esto se hizo muy grande, ¿cuál es la noticia?, nos casamos, sí, es cierto y ya pasó, ella debió contestar eso, matas el gallo".

Yolanda Andrade reveló el motivo principal que la llevó a revelar su relación con la actroz. “En esta vida no voy a ser lesbiana”, expresó anteriormente Verónica Castro en una entrevista con Maxine Woodside, algo que le pareció muy ofensiva para la comunidad LGBT.

“Nunca lo hubiera confirmado si Verónica no hubiera detonado ese misil que aventó al decir que no era lesbiana, yo he tenido muchas parejas, pero muchas, y jamás en la vida he dicho ni voy a decir quiénes son porque hay un código personal".

Si ofendí a alguien diciendo la verdad, ofrezco una disculpa.

Sobre el anuncio del retiro de Verónica Castro de la actuación, la sinaloense aseguró: "ese anuncio que dio es mentira, está provocando más odio hacia mí. ¿Quién se va a retirar después de tantos años de carrera por un chisme de estos? otras razones y cosas tendrá que no quiere que se sepan. Verónica Castro va a regresar y decir que lo hizo porque su público lo pidió”.