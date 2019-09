Yolanda Andrade revela que le deseó la muerte a su padre

La conductora de televisión Yolanda Andrade, originaria de Culiacán, Sinaloa, México, sorprende al revelar que le deseó la muerte a su señor padre, y hasta que se lo perdonó, pudo salir del alcoholismo en el que estuvo metida durante varios años de su vida.

Yolanda Andrade confiesa que llegó a beber hasta dos botellas de alcohol al día para olvidar y dejar se sentirse culpable por haberle deseado la muerte a su padre, el día que tuvieron una discusión, a causa de una mujer con la que él tenía una relación sentimental.

Un día antes de que perdiera la vida, Yolanda le deseó la muerte, en un momento de ira que tuvo, lo revela en entrevista con la periodista Maxine Woodside para su programa de radio "Todo para la Mujer".

Pero el mal deseo de Yolanda hacia su padre y la tragedia de su muerte tuvieron serias repercusiones en ella, ya que comenzó a tomar alcohol todos los días, al punto de convertirse en alcohólica.

Al tomar alcohol, dice, quería olvidar lo que había pasado con su papá para no sentirse culpable. Durante diez años, confiesa, llegó a tomarse hasta dos botellas de alcohol diario. Una caída fuerte es lo que la salvó del alcoholismo.

Cuando dije, ‘se acabó’, fue porque me caí en el baño. No sé cuánto tiempo me quedé ahí tirada. Cuando me pude parar, me esperé un ratito sentada, luego quise lavarme la cara y me pegué con el grifo."