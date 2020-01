Yolanda Andrade se acaba a Verónica Castro en Instagram

Yolanda Andrade vuelve a dar de qué hablar y estar en el ojo público, ya que otra vez vuelve a arremeter en contra de Verónica Castro, luego de que la actriz anunciara su próximo regreso a la pantalla grande.

Esta vez, la conductora y también actriz utilizó sus historias de Instagram para colocar una nota de ella en la que señala que Verónica Castro regresaba al mundo del espectáculo, sin embargo lo que causó más pólémica es que esa historia venía acompañado de una canción llamada Mentirosa, interpretada por el grupo Elefante.

"Mentirosa, traicionera, y yo que daba por ti la vida entera, mentirosa, embustera, basta ya de tanto ruido, este cuento se acabó", dice la canción, palabras que le dedicada a Verónica Castro y que al parecer porque a Yolanda le ha de haber dolido que la actriz haya negado haber tenido algo que ver con ella.

La historia rápidamente circuló en redes y los fans de la Vero no tardaron en reclamarle a Yolanda Andrade, pues la mayoría de los comentarios refirieron que dejara en paz a la madre de Cristian Castro y que la “superara”.

Recordemos que hace poco Verónica Castro había anunciado su retiro del espectáculo, esto supuestamente tras haber dado a conocer Yolanda Andrade que habían mantenido un tórrido romance e incluso se habían casado de manera simbólica, hecho que la Vero negó categóricamente que haya tenido una relación con la conductora.

Incluso el hijo de Verónica, Cristian Castro, salió en defensa de su madre y se dijo estar sorprendido por las declaraciones de Yolanda, quien fue su novia años atrás.

"Es una amiga de la familia, se me hizo raro cómo se manejó, se me hizo extraño, no creo que sea lo real, lo real es lo que te estoy diciendo yo”, expresó Cristian Castro en entrevista para TV Notas.

Sin embargo Yolanda Andrade sigue firme en lo que dice y aunque Verónica Castro la haya negado, ella ha afirmado que recuerda con mucho cariño la relación que tuvo con la actriz.