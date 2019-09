Yolanda Andrade se habría casado con Thalía, revelan ahora.

La conductora de televisión Yolanda Andrade se habría casado con Thalía y no con Verónica Castro, revelan ahora en el programa de YouTube "Productora 69". Jorge Carbajal, el titular, informa que el diseñador Mitzy relacionó a Thalía en el escándalo de Andrade y su supuesta boda.

Carbajal relata que en el programa de televisión "El Gordo y la Flaca" entrevistaron al diseñador Mitzy, quien opinó que entre Thalía y Yolanda Andrade hubo una gran amistad, hace tiempo. Tras males entendidos se reconcilian y vuelven a ser amigas.

Al respecto, Jorge Carbajal recuerda en "Periodismo 69" que cuando Thalía se iba a casar, Yolanda acudió al programa de televisión del periodista Juan José Origel y le preguntó por qué su gran amiga no la invitó a su boda.

Habría que preguntarle a Thalía, no sé si son los 100 mil dólares que le presté y no me pagó, pero me gustaría saber si le contaría a su marido de nuestra gran amistad”, le contestó Thalía a Origel, relata Carbajal.