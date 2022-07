Yolanda Andrade y Consuelo Duval quieren a Laura Bozzo fuera de La Casa de Los Famosos por grosera

Quién está en boca de todos en redes sociales por haber realizado tremenda grosería es Laura Bozzo de 69 años de edad en La Casa de Los Famosos, esto después de haber destruido un regalo que Ivonne Montero le hizo a su hija con unos frijoles haciéndole varias figuras las cuales la primera destruyó.

En redes ya circula el video donde Laura Bozzo limpia la mesa de manera muy agresiva, por lo que no solo fans de Ivonne Montero arremetieron contra la peruana, también otras famosas del espectáculo como Consuelo Duval, Yolanda Andrade y hasta Frida Sofía, quienes comentaron la grosería cometida por la rubia.

"#fueralaurabozzo Eres #tóxica Es Desgastante segur soportando , Tanta Maldad qué hay en tu Ser. Envenenaste la casa Eres La Vergüenza de Género. Mujer busca Ayuda Quizá Todavía allí te ayude la Suerte Aunque Chango Viejo NO Hace Maroma Nueva. Me parecías divertida por Ridícula. Ahora que la gente te agradece lo mucho que vimos #payaso Ojalá te veas …NO en un espejo Porque ya sabes lo que vas a ver. Defensora de las mujeres !!! Eso NO existe en ti. Ya tu presencia y tu Voz. Y tus Actos ..: Solo Causas Compasión", escribió Yolanda Andrade.

Por su parte, Frida Sofía contestó con unos emojis donde en efecto arremete en contra de la conductora de televisión, mientras que Consuelo Duval le hizo segunda diciendo que también la quiere afuera por ser una mujer grosera, además de destructiva.

"¡Ivonne siempre ha sido un amor de persona, educada y congruente! La conocí y siempre se portó como una dama, como una reina, agradable", "La conducta de esta Sra Laura es vergonzosa, la mayor de la casa y con esa mentalidad, ofende y pide perdón ese es su ciclo", "Esto es indignante. Cuanto bullyng, desprecio a tenido Ivonne, y está Sra. Laura sin identidad con ganas de hacer contenido en base al hate. Este hate está ya pasando el nivel", escribe el público.

Cabe mencionar que desde hace semanas se esperaba que estas dos mujeres llegaran a la final, por lo que mucho se ha dicho de que vaya a pasar en los días posteriores al cierre del reality show.