Yolanda Andrade y Daniela Navarro se pelean en la gala de La Casa de Los Famosos dándose con todo

Yolanda Andrade de 50 años, se le dejó ir con todo a Daniela Navarro de 38 en un intercambio de palabras en el foro de La Casa de Los Famosos, esto después de que la segunda había dicho que no sabía quién era la conductora de televisión, comenzando una guerra entra ambas.

Y es que todo empezó cuando Yolanda Andrade dijo que no deseaba trabajar de ninguna manera con Daniela Navarro, a quien tachó de muy mala persona por su manera de jugar en la Casa de Los Famosos, por lo que la venezolana al enterarse de dichas declaraciones dijo no conocer a la sinaloense, comenzando una batalla en pleno programa.

En el video cuál ya se hizo viral, se puede ver a las dos mujeres encararse en la famosa gala, por lo que Omar Chaparro, además de otros famosos de inmediato, intervienen en la discusión, y aunque Yolanda Andrade lo tomó como juego, fue Daniela Navarro quien se miraba más famosa insistiendo en que no la conocías.

Por su parte, Héctor Sandarti de inmediato tuvo que intervenir en la batalla, pues no quería ver como se enfrentaban, por lo que tuvo que mandar a un corte comercial, aunque todos quedaron atónitos al ver como se dijeron de todo las famosas quienes han dejado en claro que no se dejan de nada ni de nadie, pues son de carácter muy fuerte.

"¡Daniela ya cállate! Cuando hablas solo te hundes más, hasta para discutir hay que tener clase y tú exudas mal gusto", "En buena onda, en la vida he escuchado hablar de esta mujer. No se ni quien es. Neta", "¿Hay quien es Yolanda? Pues es mucho más actriz que tú. Y mucho más querida que tú Si no sabes quién es menos sabemos quién eres…", escriben las redes sociales.

Otra de las cosas que han dado de que hablar es que Daniela Navarro había terminó su relación de amistad con Laura Bozzo con quien empezó una buena relación en el reality show, pero a días de la final ambas mujeres se pelearon por el romance que elle empezó con Nacho Casano.