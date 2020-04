Yolanda Andrade y Julio César Chávez piden a Sinaloa quedarse en casa

Distinguidas personalidades sinaloenses hacen un especial llamado a todos sus paisanos para que permenezcan en casa, como mucho lo han pedido las autoridades sanitarias, como medida de prevención ante la pandemia de Coronavirus (COVID-19). "Mi querido Sinaloa este mensaje va para tí con mucho amor", expresó la conductora de televisión Yolanda Andrade.

¡A toda mi familia sinaloense, les pido por favor que se queden en casa!

Por su parte el campeón del boxeo Julio César Chávez manfestó en un video que fue publicado en redes sociales, "hagan caso por favor, somos uno de los estados más contagiados por el Coronavirus, por favor, hagan caso a las autoridades, no salgan de sus casas, cuídense por favor".

El video esta acompañado por "El Sinaloense", "paisanos esta canción nos une y así unidos, será la única forma de salir de esta", expresó la cantante y conductora Marilé.

Vanessa Arias, también conductora de televisión y originaria de Culiacán, Sinaloa comentó: "me preocupa un chorro la situación que se está viviendo ahorita a causa del Coronavirus, no salgan (de sus casas) este asunto está muy serio, no salgan por toda la gente que quieren, a la que quieren ver sana y fuerte".

Yolanda Andrade resaltó:

¡Quédate en casa por favor!, por tí, por mí y por toda la gente que queremos.

De acuerdo a la información ofrecida por el secretario de Salud de Sinaloa, Efrén Encinas Torres, actualmente se cuenta con 180 casos confirmados activos en toda la entidad y 445 sospechosos.

