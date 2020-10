Yolanda Andrade y Montserrat Oliver, así fue el primer beso de amor entre las conductoras de Montse & Joe

Para nadie es un secreto que las hermosa, carismáticas y talentosas conductoras de televisión Yolanda Andrade y Montserrat Oliver, tuvieron un romance haace ya varios años. Hoy en día ambas tienen una gran amistad y han logrado convertirse en unas de las estrellas más queridas de la televisión mexicana. Anteriormente en el programa "Montse & Joe" que se transmite a través de Unicable, contaron cómo se conocieron y cómo fue el primer beso que se dieron.

En aquel programa "Montse & Joe" tenían de invitadas a Pandora y Yuri. Entre la plática que todas estas bellas mujeres tenían, Isabel Lascurain le preguntó a Yolanda Andrade y Montserrat Oliver: "¿ustedes ya contaron cómo dicidieron estar en 'Las hijas de la madre tierra?". Ante esta duda, Montse respondió partiendo desde el momento en que Yolanda y ella se conocieron y posteriormente fueron novias.

"Montserrat se enamoró de mí desde que me conoció", expresó la sinaloense Yolanda Andrade, a lo que Montserrat Oliver confesó que cuando la conoció, le tenía pavor. En aquellos años Montse era la imagen de una conocida marca de bebidas alcohólicas. Al ser la imagen de dicha marca, tuvo que asistir a la grabación de una fiesta de fin de año en Televisa. Al llegar al lugar de la grabación para los promocionales, estaban todas las estrellas de la televisora.

Al llegar, a Montserrat Oliver rápidamente la integran a todo el equipo para la grabación: "me dijeron: 'tú vas en medio, eres la única sin uniforme', porque era la imagen, en eso llega la productora y me dice 'ven'. Me comienza a meter y me pone en mi lugar, voltea Yolanda porque como que la movió, Yolanda estaba viendo el ganado, entonces llego yo y volteo a ver a verla con cara de perra, me voltea a ver de ésta qué, por qué me la empujan y yo: 'no, no te preocupes, ves perfecto, entonces pensé, 'en la madre, ya le dije chaparra a esta perra'".

Por su parte Yolanda Andrade le dijo a Isabel Lascurain: "yo la vi y dije: 'Dios mío, si existes, manifiéstate, si a mí, esa mujer me hace caso, cuelgo los hábitos', y colgué los hábitos, me porté bien y dije: 'se acabó', le dije a todo el elenco que tenía en ese momento, 'todas ya no me vean, no me saluden, ya nada'".

Yolanda Andrade quedó flechada por Montserrat Oliver

Yolanda Andrade no se quedó de brazo cruzados y se las ingenió para conseguir el número de teléfono de Montserrat Oliver, ya que cupido la había flechado. Al conseguir dicho número, la sinaloense se la pasaba con el celular en la mano en espera que aquella hermosa mujer, la llamara. Ese día Yolanda tenía una fiesta en su casa y les hizo una adevertencia a todos sus invitados: "si este teléfono suena, todo mundo se va, se acabó la fiesta".

Horas después Yolanda Andrade recibió una gran sorpresa, la esperada llamada de Montserrat Oliver, a quien invitó a cena. Al aceptar la invitación, la conductora de televisión dio por terminada la fiesta, sacó el auto de la cochera y pasó por Montse a casa de su abuelita, lugar donde se estaba hospedando en ese viaje que hizo a la Ciudad de México.

El primer beso de amor que se dieron, ocurrió en el auto cuando: "nos vimos y entonces me dice Montserrat: '¿sientes lo mismo que yo?' y me agarró la mano, iba a agarrar Reforma (una de las avenidas principales en la CDMX), voltea y me ve, me dio mi primer beso, nos dimos".

En redes sociales ambas demuestran el gran cariño y amistad que tienen. En abril pasado en el cumpleaños de Montserrat Oliver, Yolanda Andrade expresó en un video: "feliz cumpleaños, feliz vida, feliz viaje. Sabes lo mucho que te amo y lo que agradezco a la vida y a Dios por tener una amiga y una compañera como tú. Eres una bendición, te amamos todos, toda la familia".