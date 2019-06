Yolanda Andrade y Montserrat Oliver salen juntas del closet

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver iniciaron la emisión del pasado lunes de su programa "Montse y Joe", que se transmite por Unicable, de una manera muy especial, saliendo del closet.

Luego de entrar al set cada quien con una bandera del orgullo gay, la bella modelo Montserrat Oliver comentó: “definitivamente tenía que salir contigo del closet en este programa, pues sí después de 20 años, ¿qué tiene?, cada quien se toma su tiempo. Hay que darles tiempo, cuando sea el momento indicado”.

Asimismo manifestó ante el público en el foro y ante los televidentes: “estamos festejando, por fin salimos del closet y justo estábamos platicando Yolanda y yo ahí atrás antes de entrar decíamos 'mira quién nos iba a decir que íbamos a estar aquí tan abiertamente con las banderas, celebrando después de que decían no, cómo, no hay que decir, hay que escondernos, no, cómo, es pecado, está mal, qué vergüenza, qué horror, qué asco, qué desperdicio, qué van a decir de uno”.

La conductora de televisión compartió una bellas palabras, donde resaltó que ser gay va más allá de una preferencia sexual. “Siempre viviendo con ese temor de que no somos perfectos, de que tenemos un gran defecto, que nuestros papás se van a avergonzar de nosotros, que les vamos a traer una gran tristeza y saben qué no hay mayor tristeza que no ser tú y mientras no le hagas daño a nadie, yo creo que quien te quiere, te va a amar, te va a respetar y te va a dejar ser”, declaró Oliver durante su discurso de apertura.

Como me dijo un primo mío, ser gay no es nada más tu preferencia sexual, es toda una forma de vida, es otro universo.

"Se ven las cosas diferentes y sí la gente somos más sensibles en muchas cosas”.

Por su parte Yolanda Andrade invitó a todos sus seguidores a vivir con amor y respeto: "queremos hacer este programa con respeto y con amor, bienvenidos todos a que se integren al respeto y al amor, este programa yo se lo dedico personalmente a Agusto que trabajó aquí en la producción y amigo".

La presentadora de origen sinaloense habló brevemente de la relación amorosa que años atrás tuvieron ella y su amiga Montserrat Oliver. “Bueno, creo que ya sabían que, pues nos gustaba del mismo género, nuestra relación fue muy bonita y ahora somos hermanas", comentó Yolanda Andrade.