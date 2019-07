Yolanda Andrade y Verónica Castro se habrían casado

La conductora de televisión Yolanda Andrade y la actriz Verónica Castro se habrían casado en Ámsterdan, rumoran en redes sociales, esto tras la declaración que hizo la primera hace unos días respecto a que se había casado simbólicamente con una famosa.



A través de YouTube, Montserrat Oliver y Yolanda Andrade platicaron con el público y a la primera se le salió decir que la segunda se había casado hace algunos años. Luego, Yolanda habló al respecto, y aunque no dijo el nombre de quien fue su esposa, comenzaron a especular.

Me casé con una mujer maravillosa, fue un momento simbólico, estábamsimos las dos en una etapa muy enamoradas", dijo Yolanda Andrade en declaraciones a medios de comunicación en Ciudad de México.

A través de un video subido por el programa de televisión "Hoy" a su cuenta de YouTube, diversos usuarios comenzaron a especular que Verónica Castro es quien pudo haberse casado con Yolanda.

En su conversación para YouTube, sobre ese famoso matrimonio simbólico que tuvo con esa mujer famosa, Yolanda reiteró que fue un momento especial que vivió con esa persona especial y se negó a revelar su nombre.

Para hacerlo, debo hablar con ella primero y ver si está de acuerdo, porque hay hasta fotos. Es figura pública, una mujer muy famosa y no puedo revelar su nombre si no le he preguntado."