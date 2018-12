Yolanda Andrade y el porqué ya no es amiga de Kate del Castillo

Tras estar más de dos años alejada de México por relacionarla con el narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán, Kate del Castillo podría estar de vuelta con su familia en unos días, por lo que medios han buscado a sus amigas más cercanas encontrando a Yolanda Andrade.

De acuerdo con el programa 'De Primera Mano', le preguntaron a la conductora Yolanda Andrade que es lo que piensa del regreso de Kate del Castillo y dejó bien claro ante las cámaras que ya no es amiga de la actriz.

No hay comunicación o sea no te puedo decir que hay yo no te puedo echar mentiras no hay comunicación hace mucho tiempo que yo no habló con ella, expresó Yolanda Andrade.

Incluso la también actriz recalcó que si le dio su apoyo a Kate del Castillo cuando ella la estaba pasando mal, mostrándose como una amiga leal tras el escándalo que vivió hace unos años.

Desde nuestra trinchera siempre la apoyamos, siempre estuvimos ella no se puede quejar que no la apoyamos y que 'chuchita la bolsearon' no, dijo Yolanda Andrade.