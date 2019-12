Yolanda Andrade y la especial petición a Verónica Castro

La conductora y actriz Yolanda Andrade vuelve a dar de qué hablar, pues esta vez volvió a tocar el tema de Verónica Castro, con quien asegura, sostuvo una relación sentimental y aseguró que se habría casado de manera “simbólica” con ella. Y es que Andrade pidió Verónica que volviera a la televisión.

Verónica Castro anunció su retiro luego de la confesión de Yolanda Andrade, por lo que esta fue criticada y atacada en redes señalándola de ser culpable de la ruptura de Verónica Castro con su público.

La madre de Cristian Castro señaló que su retiro era para estar en paz en su hogar, sin embargo su público no quedó muy contento con su decisión y se desató aún más la polémica que desencadenó Yolanda Andrade, razón por la cual habría pedido a su supuesta expareja regresar a la televisión y al cine, señalando que solo desea una buena relación la actriz.

“A mí me gustaría estar bien con todas las personas con las que he estado, casi todas, estoy bien y seguimos siendo amigas, cada quien tiene su vida, yo soy muy respetuosa en eso, en el caso de ella, pues es que estábamos bien, no sé qué pasó”.

Por otro lado, Yolanda Andrade confesó al programa De Primera Mano que la negación que tuvo Verónica hacia sus declaraciones le dolieron mucho, ya que la actriz negó que hubiera existido tal relación.

Se nos salió (de las manos). Ella quiso negar algo que sí sucedió y a mí me dolió cómo se expresó de mi en Argentina, me dolió mucho.

Asimismo afirmó que Castro se retiró de los escenarios para que la gente odiara a Yolanda, y, al parecer, habría logrado su objetivo.

“No tiene nada que ver sus trofeos, ni su carrera ni nada, es más yo soy la primera en decirle y pedirle que regrese a la televisión, pero ella dijo eso para provocar esto, que la gente me odiara y que dijera ‘ay se va a retirar (por su culpa)’, imagínate alguien que se retira que tiene 53 años de carrera, por Dios, no los tengo yo de vida”.