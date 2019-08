Yolanda Andrade y la vez que puso bronceador a Verónica Castro.

La conductora de televisión sinaloense Yolanda Andrade reacciona cuando le recuerdan aquel día en que habría sido captada poniéndole bronceador a los glúteos de Verónica Castro y una revista de espectáculos publicó las imágenes.

El reportero Edén Dorantes, durante una entrevista en Ciudad de México, le recuerda a Yolanda Andrade que en el programa de televisión El Gordo y la Flaca se difundieron fotografías donde supuestamente aparecen ella y Verónica Castro.

Andrade reacciona de la mejor manera y ni niega, ni afirma ser quien protagonice dichas fotografías.

¡Ay!, ¿a poco?, ¿es enserio? (…) A ver, tiempo, ¿era bronceador o bloqueador?, ustedes inventan demasiado. Hay mucha diferencia entre bloqueador y bronceador”, afirmó Yolanda Andrade.

Yolanda Andrade declaró a la prensa en Ciudad de México recientemente que se casó con una mujer famosa en el extranjero, años atrás.

Andrade, quien en los inicios de su carrera protagonizó telenovelas como Yo no creo en los hombres y Las secretas intenciones, no quiso revelar el nombre de su supuesta esposa, porque no tendría autorización de ella, y primero debería preguntárselo.

Se mencionó mucho que Verónica Castro habría sido esa mujer famosa con quien Yolanda se habría casado, pero hasta el momento ninguna de las dos lo ha confirmado.

Yolanda, quien es conductora del programa Montse & Joe, que pasa por Unicable y donde también participa Montserrat Oliver, se dijo agradecida con los medios por estar al pendiente de su vida profesional y privada.

Y según reporte en distintos portales de noticias, a la misma prensa le deja en claro que no debe revelar el nombre de la famosa con quien se casó en Ámsterdan porque no sería algo derecho de su parte.

Yolanda inició su carrera actuando en la telenovela Yo no creo en los hombres, en 1991, al lado de Gabriela Roel y Alfredo Adame, quienes eran los protagonistas de la historia que pasó por canal 2 de Televisa.

En el año 2000 decidió dejar de actuar y dedicarse única y exclusivamente a la conducción, actividad en la que se ha desempeñado con éxito.

Desde el 1 de marzo de 2000 y hasta octubre de 2007, Yolanda participó junto con Montserrat Oliver en el programa Hijas de la Madre Tierra.

Actualmente interviene en Montse & Joe, al lado de Montserrat Oliver, y conducen con éxito ambas tal programa de televisión a través de Unicable.