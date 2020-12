Yolanda Montes "Tongolele" inspiró a Thalía en uno de sus looks de los años noventa

Thalía no solo se mantiene activa en Instagram; en estos meses de pandemia se convirtió en una de las celebs preferidas en TikTok. Además de unirse a varios de los challenges que surgen en dicha red social, la esposa del empresario musical estadounidense Tommy Mottola también comparte sus añorados recuerdos de sus inicios artísticos, tal y como hizo en uno de sus recientes videos.

Como parte de su look en la década de los noventa, la cantante originaria de la Ciudad de México usaba mechones rubios de e-girl, que este 2020 estuvieron como tendencia. Una de sus seguidoras en TikTok manifestó al respecto: "neta, ¿nadie va a hablar que Thalía tenía los mechones de e-girl mucho antes de que se pusieran de moda?".

La media hermana de la actriz de telenovelas Laura Zapata, respondió este comentario: "pues si, a mi me encantaba y me encanta siempre hacer cosas diferentes". La protagonista de telenovelas como "Marimar", "María la del Barrio" y otras más, mencionó que este look lo usó para su primer álbum como solista que lanzó en 1990 y que llevó por nombre "Thalía".

Ariadna Thalía Sodi Miranda (nombre completo de la cantante de 49 años de edad), reveló que su inspiración original para el look en mención, fue nada más y nada menos que la vedette Yolanda Montes "Tongolele", una de las grandes actrices y bailarinas del llamado "cine de rumberas".

Miren que belleza, que mujerón, la verdad siempre hay alguien que hace cosas antes, no hay nada nuevo bajo el sol, lo importante es buscar tu propio estilo y hacerlo tuyo.

Asimismo la tía de la también actriz Camila Sodi, ex esposa de Diego Luna, señaló que hoy en día sus mechones ya no son rubios, sino multicolores. (La vedette Yolanda Montes "Tongolele" conquistaba con su cinturita de avispa durante sus años de gloria).

"Thalía aceptando que todos copiamos y los influencer de ahora se ofenden si les dicen algo", "te amamos diosa", "ella como siempre humilde y tan hermosa", "¿ella es tu ídola?, pues la mía si, yo la amo", "por eso estás donde estás, tu humildad, sinceridad y tu trabajo hablan por ti", "ese mechón lo hizo famoso Thalía, en mi país se puso de moda por ella", "como me encanta esta mujer", "yo me hice un mechón por Thalía y en el mercado me perdí, dije que era la 'niña Thalía' y así me vocearon", fueron algunos de los comentarios por parte de los fans de la cantante.

En la descripción de su publicación en TikTok donde tiene ya seis millones de seguidores, Thalía invitó a sus seguidores a hacer cosas "que te saquen de tu zona de confort, cosas divertidas, me encantan sus comentarios.

Sobre el álbum debut de Thalía como solista, donde usaba sus mechones rubios de e-girl, fue lanzado el 9 de octubre de 1990 en México bajo el sello de la discográfica Melody / Fonovisa (actualmente Universal Music), luego de su salida de la banda Timbiriche a fines de 1989. Esta disco que fue producido por Alfredo Díaz Ordaz, contiene sus primeros éxitos "Un pacto entre los dos", "Amarillo azul", y "Pienso en ti".

Hace unos días la actriz recreó su look de "Bella Aldama" en "Marimar" (telenovela que protagonizó en 1994 con Eduardo Capetillo). Varios de sus seguidores en TikTok le han pedido que ahora recree los looks de "María Mercedes" y "María la del Barrio".