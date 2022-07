"Yoongi, bailemos", así fue la eufórica primera vez de PSY y Suga de BTS, cantando juntos "That That"

El 2022 es el año del gran regreso del rapero surcoreano PSY. Tal y como lo prometió hace una década, volvió a la escena musical con extraordinario éxito mundial: "That That" en colaboración con Suga de BTS. "Cuánto tiempo no nos vemos, ¿eh? Desde hace un ratito, vamos a sonreír, llorar y vivir de nuevo, vamos a volvernos locos, la pandemia se acabó, sí, me siento muy bien, ya siento las vibras empezar", dice una parte de la pegajosa letra.

PSY llevó a cabo su magno concierto de verano, "Summer Swag 2022", en el Estadio Olímpico de Seúl, Corea del Sur, con una duración de tres días, siendo esta la perfecta oportunidad para cantar por primera vez junto a Suga, su nuevo hit "That That".

En el show del día sábado 16 de julio, los miles de asistentes no se esperaban esta grandiosa sorpresa. El también compositor, productor musical y CEO de P Nation, comenzó con su parte de "That That" y sus fans disfrutaban de la canción, saltando y bailando. Cuando Min Yoongi, uno de los integrantes de BTS, apareció en el escenario rapeando su parte de este tema, el Estadio Olímpico de Seúl retumbó ante los gritos de euforia de las personas.

No era para menos, este era un momento esperado por los fandoms de este par de genios musicales: ¡verlos cantar y bailar juntos "That That".

El video de esta actuación de PSY y Suga, se viralizó en redes sociales en un abrir y cerrar de ojos. "Yoongi, bailemos", le dijo el creador del mundialmente conocido "Gangnam Style" a su amigo, durante la parte del coro.

Al finalizar la presentación, Suga soltó el micrófono tal y como lo hace cuando BTS, interpreta "MIC Drop".

En su perfil de Instagram @agustd, Suga compartió una serie de fotografías en el backstage del "Summer Swag 2022". El Idol escribió en su post: "Ya naega (hey, yo)", en referencia a su parte de la letra en "That That", canción que además de grabarla a dueto con PSY, la compuso, escribió y produjo.

El "Summer Swag 2022", comenzó en Incheon, Corea del Sur, el 9 de julio y continuará hasta el 20 de agosto. Está programado para un total de 10 presentaciones en siete ciudades de Corea del Sur. Los conciertos se llevan a cabo por primera vez en tres años debido a la pandemia de Covid-19.

Te recomendamos leer:

Por otra parte, cabe mencionar que "That That" es la canción principal de "PSY 9TH", el nuevo álbum de estudio de PSY, el cual también incluye fabulosas colaboraciones con Sung Si Kyung, Heize, Jessi, Hwasa de MAMAMOO, Crush y Tablo.