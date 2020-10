Yordi Rosado comparte la terrible experiencia de haber tratado a Christina Aguilera

México. Un muy "mal sabor de boca" dejó en Yordi Rosado el haber tratado con la estrella internacional Christina Aguilera, años atrás, cuando estuvo en México y él tuvo que lidiar con ella en el programa Otro Rollo, en el cual trabajaba con Adal Ramones. La cantante, en su gira por México, acudió como invitada a dicha emisión, pero dejó una terrible experiencia en Rosado.

Y es el mismo Yordi Rosado quien comparte en entrevista para Pinky Promise, el programa en Youtube de Karla Díaz, integrante de JNS, cómo fue su experiencia al haber lidiado con "los aires de diva" de Aguilera, cantante de temas como Pero me acuerdo de ti. La famosa se portó grosera con la producción de Otro Rollo, revela Yordi.

Rosado, quien también es escritor y productor, menciona que Christina se encontraba en uno de los momentos más exitosos de su carrera cuando visitó México y a él le asignaron en Otro Rollo la responsabilidad de recibirla y atenderla en lo que se le ofreciera.

Fue bastante grosera con él y parte del equipo de Otro Rollo, dice Yordi, y recuerda que cuando intentaron ponerle el "chícharo" (en el oído) para recibir instrucciones, ella se negaba.

Pedía uno nuevo, y pues no había nuevos, en ese momento no se lo podíamos conseguir, así que lo mandamos limpiar y se lo llevamos y le dijimos que era nuevo, pero ella se puso bastante grosera."

Christina Aguilera es una artista mundial. Foto Instagram

Tú no me toques’, le dijo Christina al muchacho que le iba a poner el chícharo, y pues ahí si me súper enc...porque que alguien ofenda a la gente que trabaja contigo, no se vale porque somos un equipo. ¡Me puse como fiera!, relata Yordi en la entrevista que le hacen.

Pese a lo sucedido pudo grabarse la participación de Aguilera en Otro Rollo, pero nadie quedó contento con su proceder, explica Yordi. "Todo se ve feliz, pero yo la odio", destaca Yordi.

Christina María Aguilera es originaria de Staten Island, Nueva York (1980) y además de cantante es compositora, actriz, modelo, diseñadora de modas, productora y empresaria. Según Wikipedia, empieza a actuar y cantar desde niña y figura en producciones teatrales y programas de televisión entre los que se destacan Star Search y Mickey Mouse Club.

En 1998, Aguilera grabó el tema Reflection para la banda sonora de la película original de Disney Channel, Mulan (1998) y luego firma con la discográfica RCA Records; en 1999 lanzó su álbum debut homónimo, Christina Aguilera. Entre sus primeros éxitos musicales destacan Genie in a Bottle, What a Girl Wants y Come On Over Baby (All I Want Is You).

Christina es una artista mundial y ha vendido más de 100 millones de álbumes y sencillos en todo el mundo, con más de 15 millones de discos vendidos en Estados Unidos, situándola como la vigésima mujer más vendedora de la historia musical de dicho país.