Yordi Rosado narra terrorífica anécdota, el día que vio a La Llorona: "me agarra en sus brazos"

"La Llorona" es una de las leyendas mexicanas de terror que ha perdurado durante muchas generaciones. Se dice que se trata del alma en pena de una mujer que asesinó a sus hijos y luego, arrepentida y maldecida, los busca en las noches por pueblos y ciudades, asustando con su espeluznante llanto, "¡ay mis hijos!", a quienes la ven u oyen en la noche. Muchas personas aseguran haberla visto, como es el caso del conductor de televisión Yordi Rosado.

En su programa "De noche todo pasa", compartió una terrorífica anécdota que tuvo durante su infancia, en casa de sus papás.

Yordi Rosado mencionó que de niño era muy asustadizo. "Esto no lo he dicho mucho, pero desde chavito me tuvieron que llevar al psicólogo del miedo que tenía, tenía un miedo a la oscuridad perrísimo, entonces en las noches me despertaba y corría al cuarto de mis papás, todas las noches me paraba con terror".

Aseguró que cierta noche, en la habitación de sus padres, vio a una mujer vestida de blanco, señalando que se trata de "La Llorona".

Me acuerdo que un día tendría como unos 6 años y me despierto, paso de mi cuarto al cuarto de mis papás, de repente, me paro y veo una señora volando con un vestido blanco, vaporoso, como nos imaginamos a 'La Llorona'.

Yordi Rosado quedó paralizado al ver esa espeluznante figura, sintió que lo agarró en sus brazos y lo empezó a levantar, "y yo un grito, mi papá se paró como loco, mi mamá se despertó, me ven en el piso y yo: 'una señora me agarró'. Tan real me vieron que mi papá llamó a la policía, empezaron a buscar en la casa, 'no es posible que este niño esté llorando de esta manera'".

Esa misma noche, luego de haber visto, supuestamente, a "La Llorona", Yordi Rosado vio a un duende cuando estaba en su habitación, "me acuerdo que estaba sentadito contra la cabecera y de repente veo como un duende que se me asoma en la puerta y me hace: 'vas a ver'".

Yordi Rosado, de 50 años de edad y originario de la Ciudad de México, también compartió que varios integrantes de su familia, tienen "una sensibilidad muy cabrona" para ver gente que ya murió, "quizá solamente esa vez lo vi, era muy real, muy vívido".

Tras esa terrorífica experiencia con "La Llorona" y un duende, el también autor de libros, tuvo que ir a terapia, "y me alivianaron para que pudiera dormir en mi cuarto".