Yordi Rosado pide disculpas y apoya a Sasha Sokol pero ya nadie le cree

Yordi Rosado de 50 años de edad, decidió ponerle fin a los ataques que ha recibido por hacerle una entrevista a Luis de Llano, quien a los pocos días fue acusado por Sasha Sokol de haber abusado de ella cuando apenas tenía 14 años de edad, por lo que estos días han estado llenos de polémica.

Fue por medio de un video donde el conductor mexicano, nacido en la Ciudad de México, explica que no bajará la entrevista que hizo con Luis de Llano, pues asegura que para eso son dichos espacios, para que los famosos hablen de sus errores, éxitos y demás, por si fuera poco aseguró que fue imparcial en ese momento, pero entiende la gravedad del asunto.

"Respeto muchísimo lo que hizo Sasha sé que es muy importante y un tema extremadamente serio que debemos todos tomar en cuenta y comentar, por otro lado, habido varias personas que han sugerido que bajemos la entrevista, quiero platicarles un poco sobre esto esta entrevista que estoy haciendo que estábamos haciendo junto con mi equipo y el objetivo es que sea una entrevista muy abierta, muy franca muy real estamos como muy acostumbrados de ver a los artistas solamente en su etapa profesional", dijo Yordi Rosado.

Por si fuera poco el ex conductor de Otro Rollo dijo que no planea juzgar en sus entrevistas, pero que sí está consiente de todos los comentarios que le mandan, en especial en esta entrevista con Luis de Llano, quien sigue dando de que hablar, además varios famosos han mostrado su apoyo a Sasha Sokol.

"No te creo nada. Tú sabes que estabas completamente desconectado, sabes perfecto que tal vez el estar tan alcoholizado no te permitió darte cuenta de los delitos de este hombre", "Yordi tu actitud en la entrevista deja mucho que decir, no eres un niño para no darte cuenta de la gravedad de lo que te comparten tus invitados", escriben las redes.

El éxito de Yordi podría quedar truncado

El programa de Yordi Rosado se ha llenado de éxito por las exclusivas que ha sacado en el programa, pero en esta ocasión podría perder suscriptores pues han sido cientos de mensajes los que han estado en contra de su actitud por la entrevista que le hizo a Luis de Llano quien no ha declarado nada.