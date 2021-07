Yordi Rosado se le declara a Érika Buenfil: "Me hubiera gustado salir contigo...".

México. El conductor de televisión Yordi Rosado tuvo como invitada en su programa para el canal de YouTube a Érika Buenfil e inesperadamente se le declaró.

Algo sorprendida, así se mostró Érika al escuchar lo que Rosado le compartió respecto a lo que alguna vez le hizo sentir. “Nunca te lo dije, pero me hubiera gustado salir contigo”, le expresó.

Yordi le explica a la primera actriz que en una ocasión viajaron juntos por cuestiones de trabajo y se hosperadon en el mismo hotel, entonces a él ella ya le había hecho sentir "mariposas en el estómago".

De repente agarré, volteé y dije: , ‘que simpática es...’; yo estaba casado, y entonces dije: 'si no estuviera casado me encantaría salir con ella’”, menciona el popular conductor.

Érika Buenfil y Yordi Rosado. Foto de Instagram

Y luego de escuchar tal confesión, Buenfil, protagonista de la nueva telenovela de Televisa Vencer el pasado, se mostró sorprendida y le dijo: “Ay mira, qué chistoso” .

En la misma entrevista, Yordi cuestiona a Érika sobre cómo besa en la vida real y le expresó que le gusta cerrar los ojos y en ocasiones tomar la iniciativa para besar.

Además, Teresa de Jesús, nombre real de Érika, también evocó su pasado y se refirió a cómo se sintió cuando Ernesto Zedillo Jr., padre de su hijo Nicolás, no la apoyó tras anunciarle su embarazo.

Él no reacciona padre, se asusta un poco, no me cree un poco, sí me cree, pero no pensaba casarse. Yo decido tenerlo y él se aleja”, recalca la protagonista de telenovelas como Amores verdaderos.