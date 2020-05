Yordi confiesa a José Eduardo Derbez que su mamá siempre le gustó

El conductor de televisión Yordi Rosado y José Eduardo Derbez, hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, realizan una videollamada y de una manera amena, ambos hablan de sus respectivas vidas privadas.

Yordi le confiesa a José Eduardo Derbez que siempre le gustó su mamá, Victoria Ruffo, y ello asombra mucho a José Eduardo, quien también se dedica a la actuación.

Y la confesión de Yordi sale a relucir luego de que le pregunta a José Eduardo cuántos años tiene y le responde que 28.

¡Yo podría ser tu padre! Yo tego 48, es más, siempre me gustó tu mamá...!, responde Yordi a Derbez.

En la entrevista, Derbez le confiesa cosas tal vez insignificantes a Yordi, pero divertidas, como el hecho de que jamás le ha mostrado su cuerpo a alguien que acaba de conocer.

Nunca he inventado tener sexo con alguien que no lo he tenido", le dice también Derbez a Yordi, quien se muestra sorprendido por sus revelaciones.