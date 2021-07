YosStop DEVASTADA por su situación legal; podría pasar hasta 14 años en la cárcel

México.- Un mal rato está pasando la influencer YosStop, Yoseline "N", tras ser vinculada a proceso por el delito de posesión de pornografía infantil y preocupada por el futuro, ya que podría pasar hasta 14 años en prisión.

Un juez determinó que existen pruebas y elementos suficientes para que se abriera un proceso judicial en contra de la conocida influencer, asimismo, se informó que podría enfrentar otras demandas que podrían entorpecer su proceso legal.

En una reciente emisión de Suelta la Sopa se explicó que Yoseline "N" fue arrestada e ingresada al penal femenil de Santa Martha Acatitla, luego de ser detenida en su casa de la Ciudad de México, el pasado martes 29 de junio. Según los conductores que tomaron el tema, podría pasar hasta 14 años en prisión y enfrentar otras demandas en su contra.

"También existe la posibilidad de que la víctima demande por difamación y daño moral por las cosas que dijo de ella", según señalaron los conductores. Aunque por ahora continúan las investigaciones pertinentes, hasta entonces YosStop permanecerá en prisión preventiva.

Por otro lado, se dio a conocer que Yoseline "N", tras ser vinculada a proceso, quedó devastada y no para de llorar, ya que tendrá que estar dos meses más en prisión en lo que se lleva a cabo la investigación. "Ahora, me cuentan que en el momento en el que es vinculada a proceso y confirman que se va a quedar en la cárcel por dos meses más, la influencer no paraba de llorar", informaron los conductores.

Cabe recordar que el pasado 29 de junio, Yoseline "N" fue detenida en su casa de la Ciudad de México y luego fue vinculada a proceso el lunes 05 de julio, por lo que permanecerá detenida en el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla, en el sur de la CDMX.