YosStop acusa a YouTube de censura a su contenido tras denunciar a influencers por el PVEM

Luego de hacer público un video en su cuenta de YouTube tratando el tema de los influencers que apoyaron al Partido Verde Ecologista de México, Yoseline Hoffman, conocida como YosStop, enfrenta una violación a su libertad de expresión, denunció en sus redes sociales.

Según explicó la youtuber en un video, la plataforma le había restringido todas sus cuentas, incluso aquellas que no tienen relación con el canal ‘JuStYosS’, donde subió el video en el que habla de la polémica con los influencers y el partido político mencionado.

Además, acusó que ahora la plataforma, con sus nuevas políticas, estará beneficiándose económicamente de su contenido y el de otros creadores sin que estos reciban un centavo de las ganancias.

“YouTube es de las empresas más horribles y perturbadoras que hay, están prohibiendo la libertad de expresión”, fue el fuerte mensaje con el que YosStop inició su denuncia, en un video en redes sociales como Instagram, TikTok y la misma plataforma que acusa.

Explicó, luego de hacer su video acerca de la polémica del Partido Verde con los influencers que hicieron propaganda, recibió en su correo electrónico un aviso por parte de YouTube donde se le advierte que todas sus cuentas están restringidas, y que no tiene permitido abrir cualquier otra, de lo contrario, cerrarían todos sus canales anteriores de forma definitiva.

La youtuber de 30 años, hermana del también influencer DebRyanShow, añadió que después de recibir el email, también se anunció un cambio en las políticas de YouTube, que generan ganancia a la empresa y no a los mismos creadores de contenido.

“Es importante mencionar que desde hace varias semanas yo ya no gano nada de YouTube, no puedo monetizar mis videos porque me tiene castigada, y justo días después que me desmonetizaron, cambiaron sus políticas en donde dice que habrá más anuncios en YouTube, pero que los creadores no pueden ganar dinero con ello”, dijo.