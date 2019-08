YosStop amenaza con destruir el negocio del dueño del yate

Luego del escándalo de la YouTuber 'YosStop' se hiciera viral, el dueño del yate ha hablado y dado su versión de los hechos, pues Yoseline Hoffman(YosStop) argumentó que el dueño de un yate intentó golpearla.

El dueño del yate niega haber intentado golpear a la joven, él dice que sólamente le pidió que borraran los vídeos subidos a las redes sociales de los acompañantes, pues denigraban al capitán de la embarcación.

Cuando llegaron luego de insultar a mi capitán yo los estaba esperando y les dije: Les pido un gran favor, bajen esos videos de las redes, no tienes el derecho de insultar a una persona, sea cualquier ser humano, todos merecen respeto, en eso se baja ‘YosS no se que’ y me dice “a mi me vale madres te voy hacer viral en redes”, con el tono amenazante y yo le contesté ‘yo te voy a boletinar en el periódico’" comentó el señor sobre la situación.