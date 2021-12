YosStop ofrece disculpa pública a Ainara a través de un video de Youtube

México.- Hace apenas tres días, la youtuber Yoseline Hoffman, más conocida como YosStop, salió en libertad del penal de Santa Martha de Acatitla, donde permaneció por cinco meses luego de ser acusada por el delito de almacenamiento y reproducción de pornografía infantil, por lo que reaparece en redes sociales a ofrecer una disculpa pública.

YosStop hizo uso de su influencia en YouTube para ofrecer una disculpa pública a Ainara, la víctima de abuso sexual por cinco adolescentes y revictimizada por la influencer, esto luego de haber opinado sobre el video de la agresión en uno de los títulos de su canal oficial.

"Perdón Ainara, te pido perdón por haberte insultado, calificado y denigrado...", comenzó Hoffman en el video. "Ahora entiendo que nadie debe calificar a otra persona por su aspecto físico, ni juzgarla por su comportamiento sexual, pero sobre todo, ahora entiendo que te violaron, y que yo hice más grande tu herida y tu dolor", continuó.

Frente a la cámara, en un sofá de su hogar, con ropa cómoda y una computadora en las piernas donde leyó claramente su disculpa pública, Yoseline pidió disculpas por su comportamiento indebido en su video de 2018, donde habló sobre la joven de ahora 20 años de edad, así como a las personas de las que opinó y las que se hayan sentido ofendidas por su contenido.

"Te ofrezco a ti, Ainara, mi más sincera disculpa, ofrezco también disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas por el video "Patética generación" y a todas las personas que he dañado cuando en otras ocasiones he agredido, me he burlado y lastimado a otras muchas mujeres", externó.

Asimismo, YosStop ofreció disculpa hacia sus seguidores y un mensaje en el que explica que erró con sus acciones al agredir a Ainara y les pidió no meterse con ella ni con su familia, pues quien obró mal fue ella y no la joven, que en aquel entonces era menor de edad y tenía apenas 16 años de edad.

Finalmente, la youtuber reconoció la valentía que tuvo que juntar la víctima para poder hablar sobre su abuso y durante todo el proceso, momentos en los que sólo buscó el bien común. Fue así como Yoseline tuvo su regreso a las redes sociales tras meses en prisión.

Cabe mencionar que, como parte de las medidas cautelares que se le impusieron a la influencer, deberá donar el 5% de sus ganancias mensuales a distintas asociaciones feministas, asistir a pláticas con colectivos feministas, asistir a cursos de sensibilización en términos de violencia de género, compartir mensualmente un video en sus redes sociales donde hable sobre lo que aprendió en dichos discursos y colaborar como testigo en las demás investigaciones del caso.

Ahora, Yoseline Hoffman tiene una orden de restricción para no acercarse a Ainara, la víctima, así como a su familia, en la que también deberá no volver a humillar o revictimizar a nadie a través de sus comentarios o contenido para las diferentes plataformas de Internet.

