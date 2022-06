YosStop responde a los haters que la atacaron por apoyar a Johnny Deep: "fans llenos de ignorancia"

En la opinión de YosStop, el hater es un fan lastimado y cual niño que le jala la trenza a la niña que le gusta, es un ser que no soporta aceptar que en el fondo te ama .

En sus redes sociales, compartió un texto sobre el hater, "ese que vive a la expectativa de lo que el otro hace, ese que vive para comentar, replegado y teniendo en la mira a ese otro que admira a la distancia, esperando el momento perfecto para atacar, para señalarle su supuesta falla, ese que establece un lazo íntimo y pasional porque el odio es una de las grandes pasiones del sujeto, que no se les olvide".

En un mensaje que compartió en su cuenta de Twitter, Yoseline Hoffman (nombre real de la youtuber), manifestó que el caso de Johnny Depp traía esperanza a todas las personas que han sido difamadas . "No le aplaudo sus errores, sin embargo, me alegro de que por fin llegó a su fin este tema, la real justicia a veces tarda años".

Hace unos días un jurado falló a favor del actor Johnny Depp , en el mediático juicio en contra de su ex esposa, la actriz Amber Heard . En el llamado "juicio celebrity de la década" , el jurado se encargó de decidir quien difamó a quien. Al darse a conocer el veredicto, la youtuber mexicana YosStop celebró el triunfo del protagonista de la saga "Piratas del Caribe" .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

