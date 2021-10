YouTube elimina el video de 'Perra' de J Balvin por contenido machista y misógino

Nueva polémica enfrenta el cantante colombiano J Balvin tras la eliminación de su video oficial del tema 'Perra' por YouTube, esto por ser considerado como contenido misógino y machista por la plataforma. Ahora, sólo circula el audio de la canción, pero no hay rastro del video.

Dicho video había generado una revolución luego de su lanzamiento y fue la crítica de Martha Lucía Ramírez, la vicepresidenta de Colombia, una de las más fuertes, pues dijo que esa clase de contenido "reproducen, incitan y justifican la violencia contra la mujer".

Asimismo, indicó que tanto el video como la canción promueven "la vulneración de sus derechos, la afectación a su dignidad y la normalización de posturas o imaginarios denigrantes que interiorizan, subvaloran y cosifican su cuerpo y las muestra como un objeto de propiedad de los hombres".

La controversia surgió luego de ver en el video una escena en la que aparecen dos mujeres de descendencia afroamericana amarradas con cadenas y arrastrándose por el piso, mientras J Balvin las sostiene por el cuello con una cuerda.

Además, la lírica también ha generado todo tipo de reacciones, en su mayoría negativas, debido a que se utilizan expresiones despectivas hacia las mujeres. Pese a que el videoclip fue eliminado, continúa el audio con más de 400 mil reproducciones en la plataforma.

J Balvin, hasta el momento, no se ha pronunciado sobre lo sucedido. Cabe recordar que hace algunas semanas demostró su gran enojo contra los Latin Grammy por no nominarlo en sus categorías más importantes y no se quiso quedar callado, desatando un escándalo ante sus comentarios.