Youtuber Mario Aguilar debutará en la música y hoy tendrá su primer streaming de comedia

El show de comedia ¿Celosa yo? ¡Jamás!, apto para toda la familia marcará el debut de Mario Aguilar González, más conocido en plataformas sociales como Mario Aguilar, en el streaming. A diferencia de sus colegas influencers el creador de contenido originario de Tijuana, Baja California no había realizado durante esta pandemia o previamente un streaming, sin embargo este sábado 30 de enero será su primera vez y lo hará con un show transmitido desde Guadalajara a partir de las 20:00 horas (horario del centro de México).

El espectáculo de comedia, que además incluirá música, bailarines e iluminación es apto para todas las edades y podrá ser visto desde cualquier parte del mundo, solamente con adquirir el boleto, cuyo costo es de 170 pesos (boletos a la venta en la página de Ticketmaster). Lo curioso de esto es que aunque Mario se dedica a las redes sociales profesionalmente esta será la primera vez que hará un streaming, dadas las nuevas necesidades de consumo de entretenimiento que ha generado la pandemia de la Covid-19. Explica, durante una entrevista vía zoom que lo que lo tiene nervioso sobre este proyecto.

Este show va a ser en vivo eso es lo que me tiene nervioso, porque no lo vamos a grabar y luego se va a pasar, no. De hecho estoy ahorita en Guadalajara, porque lo voy a hacer aquí. Pero la diferencia es que en un teatro tienes gente que se está riendo contigo y estás recibiendo respuesta inmediata y ahora no, estás sólo tú y tu alma para ver cómo te va”, explicó el influencer de 25 años de edad, quien añadió que la trama del espectáculo incluye una madre que contará lo difícil que es serlo, “porque los hijos no vienen con instrucciones”, así como las vivencias de la morena y los demás personajes del universo Aguilar.