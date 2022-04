Youtuber acusa a Pepillo Origel de haber abusado de él cuando era menor de edad

Un nuevo escándalo acaba de salir para Pepillo Origel de 74 años de edad, y es que un famoso youtuber quien se dedicaba a la prostitución cuando era menor lo acusó de haber abusado de él, después de verlo para un servicio, por lo que ahora decidió hablar más a fondo sobre el tema.

Fue Peraki Soto quien ya había hablado en el pasado sobre dicho tema, pero fue ahora un famoso presentador de espectáculos quien lo entrevistó para hablar de dicho abuso, el cual marcó al joven, quien en ese tiempo también estaba en vuelto en las drogas, razón por la cual se metió a trabajar como sexo servidor en una red de menores de edad.

De acuerdo con el ahora influencer mexicano aseguró que acudió a una reunión en la colonia Roma de la Ciudad de México, donde supuestamente tenía que darle un servicio a Pepillo Origel a quien acusa de haber violado su vulnerabilidad, pues tiempo después recayó que su trabajo estaba mal.

Por si fuera poco Peraki Soto dijo que era un regalo de cumpleaños el que recibía Pepillo Origel en ese momento, no se sabe si por parte del mismo presentador o alguien más le contrató el servicio al periodista de espectáculos, además le dijeron al chico que tenía hacer lo que se le pedía cuando estuviera con el famoso.

"Yo tuve que entrar a lo que es que es el cuarto hubo una conversación en la cual él no me dijo su nombre, pero yo ya sabía perfectamente quien era él, yo le dije obviamente un nombre falso y se empieza no, siempre los cariñitos que quieres que haga, vete quitando la ropa", dijo Peraki Soto.

Pepillo Origel por su parte ya contestó las declaraciones del influencer mexicano, pero no es la primera vez que al presentador mexicano se le viene una polémica más en su vida, por lo que pocas veces habla sobre este tipo de escándalos y para él este fue uno más, ya que aseguró que las personas que lo conocen saben que tiene limites dejando en claro que se anda sin cuidado ante lo que se diga,

"Ojala proceda ante la ley, bien sabemos que por más que se difunda en redes, pues la justicia no se hace aquí", "Que pena y tristeza que nuestra niñez pase una y otra vez por cosas tan desagradables de demonios podridos..y aberrantes", escriben las redes.

