Youtuber mexicana, Ixpanea, vive el fuerte sismo en Grecia; "¡no traigo pantalones!"

Grecia.- La reconocida youtuber mexicana, Ixpanea, vivió uno de los momentos más aterradores de su vida pues actualmente se encuentra en Grecia, lugar donde hace apenas unas horas se registró un fuerte terremoto con magnitud de 7 grados en la escala de Richter, mismo que hasta al momento ha dejado 14 muertos y 419 personas heridas entre dicho país y Turquía.

Fue a través de sus historias de Instagram donde la influencer mostró el momento de pánico que la obligó a salir corriendo del interior de su departamento para ponerse a salvo. "Muchachos acaba de temblar. ¡aaay no encuentro mi otro zapato y acaba de temblar, no traigo pantalones ni nada, no manches que miedo, si sabía que aquí temblaba mucho pero este se sintió muy fuerte", dijo Ixpanea muerta de miedo por la fuerte sacudida.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Cabe señalar que Ixpanea esta acostumbrada a los sismos de la Ciudad de México, es por eso que a final de cuentas logró mantener un poco la calma, sin embargo, lo que realmente le pareció curioso es que nadie saliera de sus casas, como si nada hubiese pasado. "Estoy en shock no hay nadie en la calle, nadie se bajó por el temblor. Obviamente no hay alerta sísmica. Me bajé sin pantalones y sin cubrebocas. Aparte es un tercer piso, no manches. Qué pedo y la gente como si nada. ¿Qué onda? ¿Por qué no salen?" dijo bastante confundida.

Afortunadamente la youtuber mexicana salió ilesa pero reconoció que sigue asustada ya que la categoría del temblor fue muy alta, mas tarde siguió compartiendo contenido con sus fans como normalmente lo hace.

Podría decirse que Ixpanea es considerada de la vieja escuela, ya que comenzó hace varios años como creadora de contenido en Youtube como Werevertumorro, Yayo Gutiérrez, Yuya, entre otros. Actualmente cuenta con más de 400 mil seguidores en su cuenta de Instragram y en Youtube supera fácilmente el millón de suscriptores, quienes están pendientes en todo momento de cada una de sus publicaciones.

Youtuber mexicana, Ixpanea vivió el terremoto en Grecia/ Instagram

Terremoto 7.0 sacude Turquía y Grecia

Esta mañana un terremoto de magnitud 7.0 en la escala de Richter sacudió la isla griega de Samos, en el este de país, y la costa egea de Turquía, confirmó en su momento el Instituto Geodinámico del Observatorio Nacional de Atenas y la agencia oficial turca Anadolu.

Por otra parte en la isla griega de Samos se registró un tsunami posterior al movimiento. Hasta el momento las autoridades están reportando que al menos 14 personas perdieron la vida y otras 419 están heridas debido al poderoso sismo.

En Grecia, el sismo se produjo a las 13:51 hora local, según informó el Instituto Geodinámico del Observatorio Nacional de Atenas. En el caso de Turquía el sismo se sintió con una magnitud de 6,8, según la agencia oficial Anadolu, que aseguró que afectó a la costa egea.