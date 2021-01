Youtubers apoyan a Nath Campos y son atacados en redes por su pasado

Tras las declaraciones de Nath Campos en redes sociales donde confesó haber sido abusada presuntamente por el youtuber Rix, después de haber salido al antro en su propia casa, varios colegas decidieron apoyarla, mientras que otros youtubers dejaron en claro que la chica de 25 años tuvo la culpa, lo que causó polémica entre los internautas.

Juanpa Zurita, Mario Bautista y Debryanshow, fueron algunos de los youtubers que se pusieron de lado de Nath Campos, mientras que Luisito Rey dejó en claro que las mujeres deberían de evitar ponerse en una situación tan vulnerable, donde tomó sin precaución alguna, lo que causó la molestia de los internautas al ver el tuit del youtuber.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Decidí enterrarlo, decidí que si otras personas pueden, yo también podía decidí, que no quería estar atada a esto el resto de mi vida, decidí que no quería verme así enfrente de mi familia, decidí que no iba a poner a mis amigos elegir a esta situación porque sentía lo que sabía que iba a pasar, dijo Nath Campos en su video el cual duró más de media hora.

Tras las declaraciones de Nath Campos, Mario Bautista, lanzó un tuit donde felicitó a su colega por no quedarse callada, pero el cantante lejos de ser apoyado recibió mucho hater, esto después de que le recordaran el escándalo de abuso sexual que supuestamente cometió a un grupo de jovencitas en una fiesta que realizó en Acapulco hace tiempo.

Que bueno que levantaste la voz @nathcampost y le diste fuerza a todas las mujeres que han vivido este tipo de situaciones, te admiro mucho y lo sabes eres una mujer llena de virtudes y cualidades hermosas y por eso es que yo y todos te vemos y reconocemos, ahora más, escribió Mario Bautista en Twitter donde recibió cientos de comentarios de todo tipo.

Leer más: La youtuber Nath Campos hace público que el influencer Rix la abusó sexualmente

"Porque siento que esto es solo para "limpiar" su imagen y no quedar mal..... no lo se.....", "Estoy deseando con todas mis fuerzas de que tú de verdad no hayas sabido nada del tema de Nath, Crecí apoyándote y siempre sentí mucha admiración por ti, en serio sentiría una gran decepción si tú realmente sabías algo de esto", le escribieron a Mario Bautista.

Leer más: "Estaba borracha", acusa Nath Campos a Rixx de abuso sexual

Por su parte Luisito Rey causó tremenda polémica, pues argumenta que ninguna mujer debe tomar las cosas con exceso, ya que podrían tener problemas y aunque no señaló a Nath Campos en el mensaje, los fans de la joven se le fueron con todo al youtuber por el comentario que hizo e incluso él sabía que sería polémico.

"Quien vió el en vivo completo sabrá que cuando dije “culpable”, me refería a las medidas precautorias que se pueden tomar en futuras ocasiones para muchas mujeres. Vivimos una realidad complicada en esas cuestiones. Eso fue todo. Ofensas y juicios vengan a mí, escribió Luisito Rey llenándose de todo tipo de mensajes en redes.

Que bueno que levantaste la voz @nathcampost y le diste fuerza a todas las mujeres que han vivido este tipo de situaciones, te admiro mucho y lo sabes eres una mujer llena de virtudes y cualidades hermosas y por eso es que yo y todos te vemos y reconocemos, ahora más. �� — Mario Bautista (@mariobautista_) January 22, 2021

Hola Luis, mira el porqué señalamos que lo que dijiste estuvo mal es por lo siguiente: deben dejar de meterse y meternos en la cabeza que son las mujeres las que nos debemos de cuidar, nosotras también tenemos el derecho de divertirnos tanto como ustedes, le escribió una internauta a Luisito Rey.

Que bueno que levantaste la voz @nathcampost y le diste fuerza a todas las mujeres que han vivido este tipo de situaciones, te admiro mucho y lo sabes eres una mujer llena de virtudes y cualidades hermosas y por eso es que yo y todos te vemos y reconocemos, ahora más. �� — Mario Bautista (@mariobautista_) January 22, 2021

Cabe mencionar que Rix ya dijo en su cuenta de Instagram que ya sabe que nadie le creerá, pero que él tiene pruebas para defenderse de las acusaciones de Nath Campos, lo que ha ocasionado tremendo polémica en redes sociales, además el hate se le ha ido con todo al youtuber.