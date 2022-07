Yrma Lydya, Fernando del Solar y Susana Dosamantes, su unen al mito "Celebrity death rule of threes"

El origen del " Celebrity death rule of threes" data del 3 de febrero de 1959. En aquella fecha, perdieron la vida los músicos estadounidenses Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper en un accidente aéreo. Se dirigían Minnesota, Estados Unidos, para dar un show.

En el medio del espectáculo hay un mito llamado "Celebrity death rule of threes" (regla de tres de la muerte de celebridades). Según este conocido mito, cuando un famoso muere , no solo en México, sino en todo el mundo, dos más fallecen al poco tiempo , como ocurrió recientemente en nuestro país con Yrma Lydya, Fernando del Solar y Susana Dosamantes .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

