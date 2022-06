Yrma Lydya, cantante del show Grandiosas, es asesinada por su esposo

El mundo del espectáculo se encuentra de luto en especial las compañeras del show Grandiosas, donde han pertenecido artistas como Dulce, Rocío Banquelles y Karina entre otras, pues una de sus compañeras fue asesinada el día de ayer en un restaurante al sur de la Ciudad de México, se trata de la cantante Yrma Lydya de 21 años de edad.

Para quienes no lo saben, Yrma Lydya a pesar de su corta edad, ya tenía una carrera musical bien establecida en cuanto a la balada romántica al igual que una belleza extraordinaria, pues como figura pública, la artista siempre trató de verse espectacular, ya sea para un evento o alguna sesión de fotos, deslumbraba con su belleza total.

En redes sociales la noticia sobre su asesinato no se hizo esperar, pues de inmediato los internautas reaccionaron que no solo tenía una voz extraordinaria, sino una larga vida donde pudo llevar su música a otro nivel, lamentablemente ya no será así, pues su pareja de ese momento fue quien acabó con su vida en un restaurante de la Ciudad de México, donde los reclamos ocasionados por los celos fueron el detonante para que el hombre acabara con su vida.

"A los 79 años ser un asesino!! Me pregunto cómo pasó el señor sus días pensando como acabar con la vida de su bella esposa?", "Todo parece indicar un indicio pasional. Y a ver si por su edad va a la cárcel", "Son dos casos muy diferentes, motivos diferentes, lo único igual es la muerte de ellas a manos de sus esposos", "para los que ponen que Lydia tenía 42 no la conocen, ella fue mi alumna en una agencia de modelaje y era una niña de 13. Actualmente tenia 21. Tenía muchísimo talento, que tragedia lo que sucedió", escriben las redes.

Por si fuera poco la cantante mexicana tenía su propio canal de YouTube donde compartía algunas canciones acapella, además de los conciertos donde se presentaba, por si fuera poco realizó algunas entrevistas en distintos medios donde siempre se mostró como una mujer apasionada hacia la música mexicana y la balada.

Cabe mencionar que Yrma Lydya también apareció en eventos políticos, pues hace unos años cantó el Himno Nacional en el Senado de la República, donde su carrera empezó a despegar.