Yunice Abbas cuenta su historia sobre el robo a Kim Kardashian: "yo secuestré a Kim"

Semana de la Moda de París, 2016. La madrugada del 3 de octubre la socialité y empresaria estadounidense Kim Kardashian, vivió uno de los momentos más aterradores de su vida al ser víctima de un robo en el departamento en el cual se alojó durante los días que estuvo en la Semana de la Moda. El llamado "robo del siglo" fue realizado por un grupo de seis hombres de entre 60 y 72 años de edad, apodados por la prensa como "la banda de los yayos" o "los abuelos ladrones".

Uno de los participantes en el robo a Kim Kardashian, integrante del Clan Kardashian-Jenner (se dieron a conocer en el reality show "Keeping up with the Kardashians"), es Yunice Abbas quien acaba de lanzar su libro "J'ai séquestré Kim Kardashian (Yo secuestré a Kim Kardashian)".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Cabe mencionar Yunice Abbas tras su detención estuvo 22 meses en la cárcel, sin embargo, un juez le otorgó libertad provisional por motivos de salud y ahora, está en espera del juicio, esperando que el jurado sea indulgente después de haberse sometido a una operación de corazón.

Al respecto contó en una entrevista con la agencia AFP: "el jurado tendrá que decidir y en teoría, lo harán basándose solo en lo que se les presente en el juicio, pero ya se han contado 50 historias sobre todo esto, yo quería contar mi verdad, la que he vivido". En su libro "Yo secuestré a Kim Kardashian", cuenta que no sabía quien era en realidad la víctima, solo sabía que era una mujer famosa. Al día siguiente el atraco quedó más que impactado por el eco mediático nacional e internacional que tuvo el robo que cometieron, llegando así el arrepentimiento.

Me dije: 'estamos acabados porque van a poner todos los medios, cada cámara callejera, cada testigo posible'.

Leer más: Kim Kardashian se pone juguetona en el baño para celebrar sus 200 millones en Instagram

Yunice Abbas es francés de origen argelino, tiene 67 años de edad, dos hijos y tres nietos; contó que se sumó a este robo porque necesitaba dinero para tener un local en el cual trabajar como mecánico. En entrevista con la agencia Efe mencionó que tras el atraco recibió solo 70 mil euros (casi 84 mil 270 dólares) del botín. El robo a Kim Kardashian pasó a la historia como el mayor robo a un individuo en Francia en las últimas dos décadas. La mayoría de las joyas nunca se encontraron; la policía francesa solo recuperó una cruz con incrustaciones de diamantes que se le cayó a Yunice Abbas cuando abandonaba el lugar en bicicleta.

Yunice Abbas está consciente de que podría volver a prisión. Foto: Christophe Petit Tesson / EFE

Asimismo relata en su libro que fue el anillo de compromiso que Kim Kardashian mostraba constantemente en sus redes sociales, la tentadora joya que originó el robo, "lo que nos interesaba era su diamante, eso fue lo que nos atrajo, tenía fotos con él por todas partes". Recordemos que dicho anillo de compromiso se lo dio el rapero estadounidense Kanye West, de quien supuestamente se está divorciando.

El grupo de asaltantes con falsas chaquetas de policía entraron al edificio donde estaba el departamento donde se hospedaba la hija de la momager Kris Jenner. Yunice Abbas se encargó del conserje, lo maniató y el resto del grupo se lo llevó al apartamento para utilizarlo como traductor porque hablaba inglés. De acuerdo con su testimonio, el robo en sí fue de manual: "no hubo necesidad de amenazar, ella colaboró, en general siempre es así, no hay razón para resistirse, sería tonto".

Todo fue rápido, tal vez cinco, seis, siete minutos, desde la entrada hasta la salida, porque todo transcurrió sin problemas. Nadie interfirió, la víctima entregó las joyas sin oponer resistencia.

La banda de los yayos tuvo mucho tiempo para huir en bicicletas y otros a pie. A Kim también la maniataron y aunque su secretaria se escondió en el baño y llamó a la policía, marcó el 911, el número de emergencias estadounidense y no el francés 112, lo que les dio tiempo suficiente para coger las joyas y huir.

Leer más: Kim Kardashian se separa de Kanye West ¿por infidelidad?

A Yunice Abbas, quien en total ha pasado cerca de 21 años encarcelado debido a otros atracos del pasado, lo traicionaron los restos de ADN que a pesar de haberse puesto dos guantes, quedaron en la cuerda con la que ató al conserje; sus cómplices también fueron localizados. Si tuviera la oportunidad de estar cara a cara con Kim Kardashian, le pediría perdón: "si no quiere o no puede está en su derecho, yo lo lamento, pero no puedo hacer más, no puedo volver atrás".