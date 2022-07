Yuri asegura que esta a fuerzas en el medio artístico y lo odia

Yuri de 58 años de edad, causó revuelo total en redes sociales, esto después de haberse presentado en una conferencia evangelista donde dijo que no le gusta pertenecer al medio artístico, pero asegura que la vida la puso ahí, por lo que dicho comentario causó revuelo total, pues le hicieron saber a la artista que no debería estar en ese ambiente.

"En estos tiempos el señor me ha dado un llamado muy especial, muy aparte de evangelizar que es esa nuestra tarea mayor, el evangelismo, Dios me ha dado el utilizar todo lo que él nos ha dado, el utilizar, esa fama y esa cuestión de estar en el medio artístico que no es algo que nos guste porque aquí lo puedo hablar abiertamente no es algo que nos guste estar ahí, yo estoy ahí porque el señor nos manda ahí", dijo Yuri.

Para quienes no lo saben, la cantante jarocha ha estado en boca de todos desde hace años, pues la comunidad LGBT quien antes apoyaba su música le dio la espalda, pues consideran que la artista involucró sus creencias con el trabajo, por lo que ha desatado el enojo de muchos causando todo tipo de polémicas desde hace años.

"Yuri es el caso de una persona que vivió una vida destrampada y que al hacerse cristiana cree que con eso se borran las decisiones tomadas y el historial. Está cómo la Panini, eso de usar a Dios cómo excusa ya no aplica en la actualidad", "Esta señora nada más es una queda bien. Cae gorda. Al final ni llena en sus conciertos, por eso los cancela", escriben las redes al escuchar la declaración de Turi en redes.

Otra de las cosas que han llamado la atención sobre la carrera de Yuri es que supuestamente los últimos conciertos que iba a realizar en México fueron canceladas supuestamente por ventas bajas, esto en relación con los disgustos que ha causado principalmente entre la comunidad LGBT.

Te puede interesar:

Cabe mencionar que la artista a pesar de todas las polémicas nunca se ha dado por vencida, pues siempre se le ve trabajando en diversos proyectos.