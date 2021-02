Yuri canta a los corazones rotos en el tema "¿Dónde quedo yo?", de la autoría de Joss Favela

La cantante mexicana Yuri lanza su nueva canción "¿Dónde quedo yo?", un tema ideal para todos esos corazones que estarán rotos este próximo Día de San Valentín. Cabe señalar que no solo las historias de amor "inundan" febrero, mes cuando se celebra el Día del amor y la amistad; también corazones rotos que en estas semanas no encuentran su espacio entre el romance colectivo.

Con su nuevo lanzamiento musical, la hermosa intérprete veracruzana, nos dice que las historias de desamor y desencuentros, forman parte del día a día. Con su voz Yuri retrata a detalle el sentimiento de un alma desgarrada por la ruptura, de una mujer perdida en su recién estrenada soledad, un reclamo al oído de quien ya partió sin mirar atrás.

"¿Dónde quedo yo?" es de la autoría del cantautor sinaloense José Alberto Inzunza Favela, mejor conocido como Joss Favela, una canción compuesta especialmente para Yuri. Este tema explora el sentimiento de quien termina una entrañable relación de amor, muy a su pesar. El momento del abandono en el que encontrar de nuevo un camino hacia la felicidad, parece improbable y el sueño de estar de nuevo reunidos resulta imposible.

"Y ahora dices que te vas, como si fuera tan normal, como si yo no te quisiera, como si a mí no me doliera", dice una parte de esta canción. El respectivo video musical fue filmado en la Hacienda de Uayamón, en Campeche, como una metáfora perfecta de la canción. Es un fino reflejo del sentimiento de una mujer que ha sido abandonada, que se encuentra rota y que aún así muestra lo mejor de sí, desplegando sus alas y en un intento de tomar vuelo de nuevo en medio de tanta naturaleza que para ella, en este momento, no es visible en su soledad sin darse cuenta que ella misma forma parte de la belleza de cada cuadro.

El video se llevó a cabo bajo la realización de la misma Yuri, quien además contó con el talento de dirección de Óscar Quintero.

A pesar de la situación de pandemia que se vivió en 2020, Yuridia Valenzuela Canseco (nombre completo de la cantante de 57 años de edad), se mantuvo vigente con el lanzamiento de "Todo el año" a dueto con el reguetonero puertorriqueño Nio García; participó una vez más como investigadora en la segunda temporada el programa "¿Quién es la máscara?" y se mantuvo entre las favoritas del público al conquistar la categoría de Platino+Oro con el tema "Ya no vives en mí” junto a Carlos Rivera y certificación de Oro, por la canción "Una mentira más" con Natalia Jiménez.

Por otra parte, Yuri estará como conductora principal de la 33ava entrega de Premios Lo Nuestro, de la mano de figuras de la televisión Chiquinquirá Delgado y José Ron, que se llevará a cabo el próximo 18 de febrero en la American Airlines Arena de Miami, Florida (Estados Unidos).

Con más de 40 años de trayectoria artística, "La maldita primavera", "Detrás de mi ventana", "Amiga mía", "El espejo", "Ya no vives en mí" y "Una mentira más", son tan sólo algunas de las grandes baladas que "La Güera" ha puesto en las primeras posiciones de los charts de México y América Latina. Ahora, "¿Dónde quedo yo?" se postula como el nuevo gran éxito que acompañará en la historia de las grandes canciones para llorar por amor.