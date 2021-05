Yuri confiesa que tuvo cáncer y revela cuáles son sus padecimientos

México. Yuri, cantante originaria de Veracruz, México, da a conocer que tras someterse a una cirugía de apéndice le encontraron un tumor maligno, y debido a eso sufre de estrés y colitis.

Yuri pasó por unos problemas de salud recientemente, lo da a conocer en un mensaje que comparte durante una emisión de la iglesia a la que pertenece.

Salgo de la operación y me dicen ‘¿Sabes qué? Te encontramos la apéndice también toda descuachanringada, te quitamos todo, la apéndice en unos meses más, era un tumorcito que tenías ahí y era cáncer’”, dice la cantante de Maldita Primavera.

La guapa veracruzana de 57 años de edad y quien cuenta con casi cuatro décadas de carrera artística refiere que no se explica cómo de repente su salud se vio deteriorada repentinamente, sin embargo ya se encuentra estable.

Me empezaron a doler otra vez mis heridas, tengo una colitis crónica, y volví otra vez a las dietas de pollo, pescado, arroz, una cosa que son unos dolores de cuerpo, de cabeza, taquicardias, estrés”, asegura.

Y tras haber padecido COVID-19, Yuri también comparte que en Premios Lo Nuestro, donde participó, utilizó varias pelucas debido a que no la pudieron peinar porque tenía poco cabello.

No me pudieron peinar porque ya no tengo pelo o muy poquito. ¡Sí, claro! El virus te tira el pelo. Definitivamente el COVID te lo tira. ¡Ya estoy pelona!’. Pues sí. ¡Pero ya estamos bien!”, compartió la señora Yuri.