Yuri confiesa lo que vivió al ser amante de un hombre casado

La tan conocida y querida cantante Yuri, presentó el videoclip de la canción 'Una mentira más', la cual interpreta junto a Natalia Jiménez, tema que la llevó a recordar un amor prohibido que tuvo en el pasado.

La cantante y actriz de 55 años confesó que tuvo una relación con un hombre casado, la cual duró 4 años, sin embargo, decidió terminar por que “le cayó el 20”, que no le estaba haciendo bien.

“He estado tanto tiempo contigo, no te decides, estás con la esposa, estás conmigo, no me gusta compartir a mi hombre con nadie”, dijo la veracruzana para el programa 'De primera mano'.

La canción 'Una mentira más', le hizo recordar todo lo que había pasado en ese relación, por lo que de inmediato se identificó con este tema lo que le permite interpretarlo plenamente.

Como dijo la simpática cantante le cayó el 20 cuando las hijas del hombre llegaron a buscarlo al lugar donde se veían.

Entonces cuando oigo 'papá, papá, papá', ahí es cuando me cae el 20 y digo, '¿qué estoy haciendo?', admitió.

La actriz aprovechó la oportunidad para decirle a las mujeres que ¡salgan de esa relación!, que tuvo la oportunidad de tener una relación, no como esposa, sino como la amante, por lo tanto, no la pasé bien.

“Es muy difícil ser la amante, es muy difícil ser la otra", detalló la intérprete de 'Maldita primavera'.

Recordó que al ser la amante no puedes hablar, no puedes salir, tienes que esconderte, además el tener la postura de 'amante' te minimiza.

Siempre tienes que ser el segundo plato porque el hombre no se decide. Entonces, es muy fuerte y te minimiza como mujer.

Yuri dijo que con esta canción podrá decirle a las mujeres que se valoren, que se amen, “quiérete, tú tienes un valor”.

"No está bien que vivas una relación así, porque nunca dejarás de ser la segunda", terminó la hermosa veracruzana.