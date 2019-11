Yuri defiende a Sarita Sosa tras ataques sobre su talento

Yuri fue cuestionada en una entrevista para Suelta la Sopa sobre el talento de Sarita Sosa, la hija menor del fallecido cantante José José, quien según Sarita, habría tenido como última voluntad que esta comenzara su carrera como cantante.

La cantante originaria de Veracruz fue cuestionada por el reportero del programa sobre el talento innato de la joven y su futuro en el ámbito musical.

No sé si tenga futuro, pero de que canta, canta… pienso que los hijos de Pepe tienen que heredar de una u otra manera el talento del papá, unos más que otros, quiero yo pensar", comentó Yuri.

Sin embargo, explicó que ser la hija de José José más que ser una fortuna, podría ser perjudicante para su carrera, pues siempre sería reconocida como tal y no como una cantante independiente.

Pero tiene que ver mucho la compañía disquera, que ella le eche ganas, porque pienso que no es tan fácil ser la hija de… pero bueno, le deseo lo mejor, que Dios la bendiga", explicó Yuri.

Finalmente, la intérprete de La maldita primavera descartó alguna colaboración entre ellas, al ser cuestionada sobre esto comentó que por la diferencia de edades tendrían que verlo.

No sé, tendría yo que ver, somos de edades muy diferentes, yo pienso que la gente joven pues quiere grabar con gente joven, no con gente de mi edad, así que no sé… el tiempo lo dirá", finalizó.